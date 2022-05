Luptătorii Batalionului Azov ar putea fi eliberați. Rusia confirmă Rusia va studia posibilitatea de a face schimb de luptatori din Batalionul Azov, luați prizonieri, pentru Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat un deputat si negociator rus, Leonid Slutki, citat de lefigaro.fr. “Vom studia problema”, a spus Slutki, membru al delegatiei ruse in timpul ultimelor negocieri cu Kievul, citat de agentia de presa Ria Novosti, ca raspuns la o intrebare despre un astfel de schimb. Vorbind din orasul separatist Donetk, din sud-estul Ucrainei, el a spus ca posibilitatea unui astfel de schimb va fi ridicata la Moscova de “cei care au prerogative”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

