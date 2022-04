Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea publica rusa difuzeaza luni apelul a doi prizonieri, pe care-i prezinta drept cetatenii britanici Shaun Pinner si Aiden Aslin, luati prizonieri in timpul unor confruntari armate in Ucraina, in care acestia ii cer premierului Boris Johnson sa le negocieze eliberarea. Ambii barbați, Shaun…

- Doi britanici capturați in Ucraina de militarii ruși au aparut luni la o televiziune de stat din Rusia și au cerut sa fie schimbați cu un politician pro-rus care este reținut de autoritațile ucrainene. Shaun Pinner și Aiden Aslin au vorbit separat, la indicațiile unui barbat neindentificat.

- Serviciile ucrainene de securitate (SBU) au publicat luni o inregistrare video in care apare deputatul Viktor Medvedciuk, un om de afaceri apropiat presedintelui rus Vladimir Putin care a fost arestat recent, in care cere ca, in schimbul eliberarii sale Rusia sa elibereze militari si civili din orasul…

- Consilierul președintelui Volodimir Zelenski, Mihail Podoliak a raspuns dur, marți, la declarația lui Putin ca Federația Rusa a venit „sa protejeze oamenii din Donbas”Podoliak transmite intr-un mesaj video ca ocupanții ard chiar acum, in crematorii, cadavrele civililor uciși din Mariupol.„Rusia spune…

- Trupele rusesti vor sa captureze regiunea Donbas si sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Selebzki, in obisnuitul sau mesaj transmis noaptea, conform The Guardian. Zelenski a afirmat ca trupele ucrainene au recastigat controlul in zone din Kiev si Cernigau. „Sunt tot mai multe…