- Nu sunt ei oameni de afaceri, dar parca ar fi! Manelistii se bucura de castiguri fabuloase, cu muuuulte zerouri! Topul e acelasi de ani de zile, dar care dintre ei e mai bogat? Florin Salam, Adi Minune sau Nicolae Guta? Pe cine pariezi?

- Nominalizarile pentru cea de-a 77-a editie a galei Globurilor de Aur au fost anuntate luni, 9 decembrie, de catre actorii Susan Kelechi Watson, Dakota Fanning si Tim Alien. Editia cu numarul 77 va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton din Los Angeles. Cel care va prezenta evenimentul va fi…

- Asociatia Criticilor de Film din Los Angeles si-a anuntat, duminica, premiile de final de an, principalele distinctii fiind acordate lungmetrajului ''Parasite'', regizat de Bong Joon Ho, informeaza luni DPA. Thrillerul ''Parasite'', o comedie neagra despre lacomie si…

- Liderii PSD pregatesc rasturnarea Vioricai Dancila din fruntea partidului, dupa esecul istoric de la prezidentiale, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila ar urma sa fie executata la fel ca predecesorii sai: Adrian Nastase, Mircea Geoana si Victor Ponta, pierzatori in lupta pentru Cotroeni.…

- Cursa pentru locul II devine tot mai stransa in ultimele ore de vot, arata datele de tip exit-poll existente la partide, potrivit unor surse politice.Klaus Iohannis – 40 Viorica Dancila – 24 Dan Barna – 15Diaconu – 7Theodor Paleologu – 6Kelemen Hunor – 4Ramona…

- Un nou incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, in comitatul Ventura, in statul California, unde mii de pompieri lupta deja de mai multe zile impotriva a 12 incendii, relateaza AFP, potrivit news.ro."Maria Fire", care a izbucnit joi noaptea tarziu, ameninta doua orasele agricole,…

- Marți, 22 octombrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu aproape 1,9 milioane de romani, la nivel național, ce au privit emisiunea in minutul de maxima audiența de la 21.50. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o lupta a amuletelor care l-a desemnat pe Catalin Scarlatescu caștigator,…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a câstigat alegerile locale de duminica în cele mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit datelor publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), noteaza Agerpres.