- Actorul Vlad Ciobanu, diagnosticat cu o forma rara de leucemie la varsta de 53 de ani, continua lupta cu cancerul. Dupa doua luni de chimioterapie, starea acestuia s-a imbunatațit, insa pentru a invinge definitiv cancerul, actorul are nevoie de transplant de maduva osoasa.

- "E o consecinta fireasca a cresterii din ultimele 3 saptamani. Cresc si cazurile de la ATI si decesele. Boala ajunge si la cei cu comorbiditati importante, care evolueaza sever. De aceea, sectiile ATI sunt pline. Suntem undeva la capatul locurilor disponibile, paharul s-a umplut. Nu stim ce facem…

- Octavian, in varsta de numai un an si noua luni, diagnosticat cu o boala nemiloasa.Un necaz a lovit familia constanteana Bornaz, tatal, Cristi, fiind un cunocut alergator pe distante lungi, dar si medic stomatolog.Baietelul de numai un an si noua luni al lui Cristi si al Doinitei a fost diagnosticat…

- Sambata, 19 septembrie, Irina Rimes susține proiectul caritabil “LIVE for a LIFE – Concert pentru Alexa”, sub forma unui concert de strangere de fonduri transmis live pe pagina de Facebook a artistei și pe cea a cauzei umanitare Save Alexa. Alexa implinește pe 19 septembrie 1 an. In urma cu 10 luni, aceasta a…

- Ozzy Osbourne se ''simte mai bine de la o zi la alta'' si a recunoscut ca duce o lupta cu boala Parkinson cu care a fost diagnosticat, relateaza contacmusic.com. Solistul formatiei rock Black Sabbath se lupta cu boala Parkinson si, desi starea lui se imbunatateste, progresul facut este…

- Magnatul roman isi justifica pozitia prin faptul ca oricum, pe timpul pandemiei, sustine el, s-au nascut peste un milion de oameni, echilibrand astfel balanta, si de asemenea el crede ca cei decedati de COVID, majoritatea cu comorbiditati, ar fi murit oricum. "Criza nu mai e la orizont, criza…

- Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si ”lupta pentru viata sa”, au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.Jacob…

- Zeci de oameni sunt inca disparuți dupa explozia de marți care a ranit peste 5.000 de persoane și a lasat pana la un sfert de milion de libanezi fara locuința. Sub daramaturi sunt prinși oameni, iar salvatorii incearca sa ii scoata in viața.