Lupta pentru LIBERTATE! Vocea care rupe un sistem

- La nici doua saptamani de la inceperea noului an școlar 2021-2022, aproape 40 de clase și grupe din județul Alba s-au mutat in mediul online de predare, din cauza cazurilor COVID-19 depistate printre elevi, profesori sau restul personalului. In Municipiul Alba Iulia, 13 unitați de invațamant și-au trimis…

- Protest impotriva statuii baronului Brukenthal, care a fost inaugurata in municipiul Sibiu. La acest protest au participat pana la 200 de persoane care s-au adunat in Piata Mare din orașul Sibiu. Acțiunea de protest s-a defașurat in dupa-amiaza zilei de sambata, 18 septembrie 2021. Baronul Samuel von…

- In contextul participarii președintelui Romaniei la dezvelirea statuii lui Samuel von Brukenthal, Aleph News și agenția de presa Mediafax au solicitat președinției și ministerului culturii puncte de vedere, fața de dezbaterea publica lansata de ”Romania libera,” inca din iunie 2021, daca baronul, fost…

- Elevii care urmeaza cursurile la frecventa redusa ale liceelor reusesc foarte rar sa obtina o nota buna la Bacalaureat. In Cluj, insa, in sesiunea din august 2021, un elev care a urmat cursurile Liceului "Horea, Cloșca și Crișan" la frecventa redusa a reusit sa ia nota 10 la proba de Istorie. De altfel,…

- VIDEO| Baza sportiva de la Micești și cea din curtea Colegiului HCC vor fi finalizate in 2022. Ce spune Gabriel Pleșa despre investițiile din sport din Alba Iulia Primarul Gabriel Pleșa a oferit pentru ZiarulUnirea.ro detalii și clarificari despre baza sportiva de la Micești și cea din curtea Colegiului…

- Morar Timotei Cristian, absolvent al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, a reușit performanța de a obține doua note de zece curat, la Matematica și la Informatica, la Bacalaureatul din acest an, intr-un an tulburat de actuala pandemie. Intrebat la ce facultate ar dori sa aplice dupa ce va promova…

