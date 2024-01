Doar trei persoane, din cateva zeci care au participat, au promovat interviul pentru Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Au fost depus aproape 30 de dosare pentru ocuparea celor cinci posturi din Directoratul CE Oltenia, iar in urma unei testari psihologice, au fost validate doar trei. Astfel, de interviul preliminar au trecut Dan Iulius Plaveti, actualul președinte al Directoratului CEO, Ion Balașoiu și Cosmin Constantin Trufele, ambii membrii și in prezent. Posturile celor care ocupa in prezent aceste funcții expira in aprilie. Conform presei locale, membri ai PNL, PSD și AUR, dar și…