- Pugilistul ucrainean Oleksandr Usik a promis joi o lupta despre care oamenii ''vor vorbi mult timp'' impotriva britanicului Anthony Joshua, campion al ''greilor'' la categoriile WBA, IBF si WBO, sambata, la Londra, scrie AFP, citat de agerpres. Fost campion al centurilor unificate la grea-usoara…

- Legendarul boxer filipinez Manny Pacquiao, revenit dupa doi ani in ring si aflat poate la ultimul meci din lunga sa cariera, a fost invins la puncte de cubanezul Yordenis Ugas, care pastreaza centura WBA la categoria welter, sambata la Las Vegas, transmite AFP. Pacquiao, in varsta de 42 de ani, a suferit…

- Cubanezul Mijain Lopez Nunez a devenit primul sportiv care castiga patru titluri olimpice consecutive la lupte greco-romane, luni, dupa ce l-a invins in finala categoriei 130 kg pe georgianul Iakobi Kajaia. Foto: (c) Leah Millis / REUTERS Mijain Lopez (38 ani), care l-a…

- Israelianul Artem Dolgopyat a castigat duminica finala masculina la sol la Jocurile Olimpice de la Tokyo, o premiera pentru gimnastica israeliana, aducand al doilea titlu olimpic din istorie pentru tara sa, scrie AFP. Dolgopyat, campion mondial in 2017 si 2019 la sol, i-a devansat pe spaniolul…

- Sportivul Alin Alexuc-Ciurariu a fost învins, duminica, de triplul campion olimpic Mijain Lopez Nunez (Cuba) în meciul de debut la categoria 130 kg, în cadrul competitiei de lupte greco-romane de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Lopez Nunez s-a impus cu 9-0 în confruntarea…

- Boxerul britanic Anthony Joshua isi va pune in joc cele trei titluri de campion mondial la categoria grea pe care le detine in prezent (versiunile WBA, IBF si WBO) in fata ucraineanului Oleksandr Usik, in data de 25 septembrie la Londra, in cadrul unei gale care va avea loc pe stadionul echipei de…

- Trei pugilisti romani, Angelo Teodosescu (cat. 80 kg), Andra Sebe (cat. 60 kg) si Amalia Nita (cat. 63 kg), vor lupta pentru aur la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Tbilisi, dupa victoriile obtinute vineri, in semifinale. Vicecampionul european Angelo Teodosescu s-a calificat…

- Anglia a invins la scor Ucraina in sferturi. S a stabilit si a doua semifinala de la Campionatul European de fotbal. Aceasta este Anglia Danemarca si se va juca pe 7 iulie, de la ora 22.00, la Londra. In sferturi, Anglia a trecut la scor, la Roma, de Ucraina, 4 0 Kane 4, 50, Maguire 46, Henderson 63…