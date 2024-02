Stiri pe aceeasi tema

- Disputa CS Minaur Baia Mare- Rapid București se va desfașura la Sala Sporturilor „Lascar Pana”, maine, 31 ianuarie 2024, de la ora 15,00. Intrarea suporterilor se face pe baza de abonament sau bilet. Biletele se pot achiziționa de la sediu clubului (luni-miercuri de la 10,00-14,00) și de la casieria…

- Echipa de handbal CS Medgidia va juca in turul 1 din Cupa Romaniei cu CSM Odorheiu Secuiesc, conform tragerii la sorti de la Federatia Romana de Handbal. Confruntarea va avea loc in Sala Sporturilor "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia, pe data de 6 februarie 2024. CSM Odorheiu Secuiesc este echipa tot…

- HC Zalau incheie turul Ligii Nationale cu un meci pe teren propriu, impotriva celor de la Minaur Baia Mare, programat duminica, de la ora 17:30, in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”. Se anunta o partida disputata, dar, in acelasi timp una foarte importanta pentru HC Zalau, care nu pune in calcul decat…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau beneficiaza de ultimele zile de vacanța. „CSMeii” se vor reuni luni, 8 ianuarie, la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, in format complet, sub comanda antrenorului Leonard Bibirig. In perioada de pregatiri, bacauanii vor susține și o serie de jocuri- test,…

- In cautarea unei victorii foarte importante. Echipa de baschet a Timișoarei primește vizita formatiei CSO Voluntari, vineri (29 decembrie), in etapa a XV-a a Ligii Naționale, Grupa A. Partida se vadisputa de la ora 17.30, in sala Constantin Jude. „Este un meci la fel de important precum precedentele.…

- Saptamana trecuta s-au desfașurat șase din cele șapte partide ale etapei cu numarul XIV, ultima din acest an. Etapa a debutat chiar cu marele derby, intre primele doua clasate, unde Dinamo s-a impus la Minaur Baia Mare, scor 37-30. In cealalta partida disputata sambata, CSM București și HC Buzau au…

- Pentru a treia oara la rand, echipa de handbal masculin are un adversar de calibru in Liga Zimbrilor. Dupa ce a dat piept cu CSM Constanța și Minaur Baia Mare, și a pierdut, formația CSU Suceava va juca pe terenul celor de la CSM București. Meciul se va disputa duminica 19 noiembrie de la ora […] The…

- Echipa italiana AC Milan a pierdut simbata seara meciul de pe teren propriu cu formatia Udunese, scor 0-1, in etapa a 11-a din Serie A, scrie news.ro.Udinese a marcat unicul gol al meciului, din penalti, prin Roberto Pereyra, in minutul 62. Milan a pus presiune pe final, dar golul egalizator nu a…