Scene șocante au fost fotografiate de un barbat, pe o pașune din zona Garbova-Geomal, in cursul zilei de ieri, 29 septembrie 2022. Potrivit informațiilor publicate de acesta, in mediul online, un animal de aproximativ 500 de kilograme a fost extras din turma care numara 80 de capete, ucis și devorat in totalitate, in timpul nopții, […]