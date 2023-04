Lupacul vrea puncte la Hațeg CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va juca sambata, 29 aprilie, de la ora 17, in deplasare, cu CSO Retezatul Hațeg, in etapa a V-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Echipa lui Enașescu a pierdut etapa trecuta, surprinzator, 1-2 cu Aurul Brad, dar iși dorește sa recupereze punctele pierdute in jocul de la sfarșitul acestei saptamani! Voința este pe primul loc in play-out, cu 33 de puncte, iar Hațegul este pe locul IV, cu 22 de puncte. „Mergem la Hațeg cu gandul de a face din nou un joc bun și de data aceasta ne dorim sa ne recuperam punctele pierdute acasa din etapa precedenta. Se pare ca vom intalni… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

