Lunile de lockdown nu au avut un impact real asupra mediului. Zeci de mii de decese provocate de poluare în 2020 In 2020 zeci de mii de decese au fost generate de boli care au directa legatura cu poluarea atmosferica, asta in ciuda faptului ca, anul trecut, majoritatea orașelor s-au aflat in lockdown. Chiar daca restricțiile de circulație au dus aparent la o scadere a emisiilor de gaze, se pare ca anul trecut zeci de mii de persoane au murit din cauza poluarii atmosferice. Cercetatorii de mediu lanseaza un semnal de alarma și cer guvernelor sa renunte la combustibilii fosili si sa investeasca intr-o redresare ecologica. Potrivit Reuters, citat de Agerpres , grupul de mediu Greenpeace Southeast Asia si compania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

