- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 156 persoane și au intrat in izolare 105 persoane. Cele 155 persoane confirmate, in ultimele 24 de ore cu COVID 19, sunt din Timișoara – 96, Giroc-8, Dumbravița – 5, Lugoj-4, Jebel – 4, Sannicolau Mare – 3, Buzias – 3, […] Articolul…

- Avand in vedere creșterea cazurilor de infectare in randul populație cu noul tip de coronavirus, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin IGSU, a transmis, astazi, mesaje preventive, prin intermediul sistemului Ro-Alert. La nivelul județului Timiș, acestea au fost trimise in localitațile: Buziaș,…

- In Timiș au fost depistate 94 de cazuri noi de Covid-19, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 1.427 teste, potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului. Cele 94 persoane sunt din Timișoara – 49, Sannicolau Mare – 7, Lugoj-5, Foeni – 4, Ghiroda – 3, Giroc-2, Dumbravița – 2, Gherman…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia s-a aprobat Hotararea 39 privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca in 16 localitati intra in vigoare, pentru 14 zile, o serie de masuri, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii cu virusul SARS-CoV-2. Printre masuri se numara obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile publice,…

- De vineri pana sambata, 3 octombrie, la Lugoj au mai fost depistate 11 cazuri de COVID-19. Autoritațile au anunțat ca, in județul Timiș, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 1.876 de teste, au fost confirmate cu coronavirus 99 de persoane. Cele 99 de persoane sunt din: Timișoara…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 36 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus. In aceeasi perioada, trei persoane infectate cu COVID-19 au murit. Cele 36 persoane infectate din Timis sunt din: Timișoara – 19; Lugoj, Giroc, Dumbravița, Sanandrei – cate doua; Faget, Gataia, Padureni,…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in Timil, a fost de 36, dupa cum urmeaza: Timișoara – 19, Lugoj – 2, Giroc – 2, Dumbravița – 2, Sanandrei – 2, Faget – 1, Gataia – 1, Padureni – 1, Giarmata – Vii (Ghiroda) – 1, Butin (Gataia) – 1, Dudeștii Noi […] Articolul Noi focare de…