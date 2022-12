Luni începe selectarea voucherelor în prima etapă a Programului Rabla pentru Electrocasnice ”Incepand de luni, 5 decembrie 2022, ora 10.00, persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele”, anunta AFM. Bugetul primei etape este de 25 milioane lei, iar selectia voucherelor se face in perioada 05.12.2022, ora 10:00 – 09.12.2022, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului. In prima etapa, se acorda vouchere pentru achizitionarea de echipamente electrice si electronice de uz casnic, astfel: 400 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

