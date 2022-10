Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiile nucleare - care nu implica bombe reale - au loc pe fondul tensiunilor crescute dupa ce Rusia a amenintat in mod repetat cu lovituri nucleare in Ucraina in urma unor mari esecuri militare pe campul de lupta acolo, potrivit Reuters."Steadfast Noon" este posibil sa coincida cu exercitiile nucleare…

- Secretarul apararii SUA, Lloyd Austin, a reafirmat angajamentul Washingtonului fata de apararea colectiva dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a amenintat de mai multe ori cu folosirea armamentului nuclear, in timp ce Rusia sufera infrangeri in Ucraina, informeaza Reuters, citat de Agerpres. „Suntem…

- NATO nu renunța la exercițiile anuale de descurajare nucleara, „Steadfast Noon”, care vor avea loc saptamana viitoare, deoarece anularea acesteia acum ar trimite un semnal greșit Moscovei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferința de presa.

- Orice atac asupra infrastructurii critice a NATO va primi un „raspuns unit si ferm”, a avertizat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters si DPA. Aliatii din NATO isi sporesc securitatea in jurul instalatiilor esentiale dupa atacurile asupra gazoductelor…

- NATO monitorizeaza cu atentie fortele nucleare ale Rusiei si nu a observat schimbari in pozitia lor, dar ramane „vigilenta”, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- NATO va organiza saptamana viitoare exercițiile anuale de descurajare nucleara. Exercițiul „Steadfast Noon” va implica 14 membri ai Alianței NATO și avioane cu capacitate nucleara, alaturi de capabilitați suplimentare, cum ar fi avioane de informații și de realimentare.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat miercuri ”retorica nucleara periculoasa” a lui Vladimir Putin, care s-a declarat pregatit sa utilizeze ”toate mijloacele” arsenalului sau contra Occidentului, relateaza Reuters si AFP. „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa. Nu este…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ”urgent necesara” o inspecție a Agenției internaționale a energiei atomice (AIEA) la centrala nucleara de la Zaporojie, aflata in acest moment sub control rus, dar in jurul careia au loc atacuri și multiple incidente militare. Incepand din 5 august,…