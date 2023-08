Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; din Constanta va invita in aceasta seara, pe 18 august 2023, de la ora 20:00, in Parcul Teatrului la concertul "MUSICA SEMPRE LIBERAldquo;. Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; din Constanta organizeaza vineri, pe 18 august 2023,…

- Muzeul de Arta Populara din Constanta organizeaza manifestarea "Mestesuguri traditionale utilitar si decorativldquo;, in perioada 12 ndash; 15 august 2023, intre orele 10:00 ndash; 20:00. Conform unui comunicat de presa transmis de Consiliul Judetean Constanta, prin Muzeul de Arta Populara Constanta,…

- Primaria Campeni anunța ca duminica, 9 iulie 2023, se organizeaza targ de animale, in locația de pe strada Garii. In targul de animale se pot comercializa bovine, ovine și cabaline care pot fi identificate prin crotalii. Este importanta prezentarea documentelor insoțitoare la intrarea in targul de animale.…

- Duminica: Targ de animale, la Campeni. Reguli și tarife pentru comercianți Primaria orașului Campeni anunța ca duminica, 9 iulie, pe strada Garii din localitate va avea loc targul de animale. Potrivit reprezentanților administrației locale, in targul de animale vor avea acces doar bovine, ovine și cabaline…

- Municipiul Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor organizarea dezbaterii publice pentru obiectivele de investiții: – „Creșterea eficienței energetice a cladirii Școlii Gimnaziale Petrești”– faza Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (DALI). – „Creșterea eficienței energetice a cladirii…

- Preotul Sebastian Zahan de la Biserica „Invierea Domnului” din Campia Turzii anunța o noua tabara pentru copii la finalul lunii iulie. „Dragii mei, in perioada 26 – 28 iunie, organizam o tabara la Valea Vadului pentru copii cu varstele intre 7 – 13 ani. Costul taberei este de 300 de lei ( transport,…

- Alex Varga, unul dintre fotografii din județ indragostit de natura, care ne surprinde periodic cu cadre absolut impresionante, organizeaza o altfel de „vanatoare” de animale salbatice in Munții Rodnei. Doritorii trebuie sa aiba asupra lor, pe langa echipamentul de camuflaj, nu o pușca, ci un aparat…

- V-ați pregatit IA? In perioada 6-22 IUNIE 2023 derulam cel mai așteptat concurs cu premii ce are in centru IA, așa ca așteptam cu drag pozele dumneavoastra in IE sau port tradițional. An de an numarul mare de poze primite ne-a aratat ca in Maramureș oamenii iubesc tradițiile și pastreaza cu sfințenie…