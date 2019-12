Stiri pe aceeasi tema

- 80 de lideri ai instituțiilor de invațamant romanești – reprezentați ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din invațamantul preuniversitar, reprezentați ai universitaților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 noiembrie,…

- 80 de lideri ai instituțiilor de invațamant romanești – reprezentați ai inspectoratelor școlare județene, directori de instituții din invațamantul preuniversitar, reprezentați ai universitaților, ai asociațiilor profesionale din domeniu și reprezentanți ai companiilor private – au participat pe 21 noiembrie,…

- Unul dintre cei mai apreciati sculptori romani, Constantin Baraschi a fost membru corespondent al Academiei Romane si singurul sculptor care a scris un tratat de sculptura. Sculpturile sale celebre se gasesc in toata tara, din Bucuresti si Iasi pana la Constanta si Campulung Muscel, orasul sau natal.

- Guvernul Japoniei a acordat ”Ordinul Soarelui Rasare” actorului Constantin Chiriac, director al Teatrului National ”Radu Stanca” si presedinte al Festivalului International de Teatru de la Sibiu, pentru contributia adusa la promovarea culturii nipone in Romania. In cadrul unei ceremonii care a avut…

- Exponatul filatelic „Masonary in the United States of America and in Romania” (Masoneria in SUA și in Romania) al colecționarului bacauan Ioan Catana a fost premiat cu „vermeil mare” la EFIRO 2019. EFIRO este Expoziția Filatelica Romana, iar ediția din acest an a avut loc in București. Exponatul cuprinde…

- Astazi, Academia Romana, prin Sectia de Arte, Arhitectura si Audiovizual, organizeaza sesiunea aniversara "Institutul de Istoria Artei laquo;George Oprescuraquo; ndash; 70 de ani de la fondareldquo;.10.000 de piese extrem de valoroase, donate Academiei RomaneGeorge Oprescu n. 27 noiembrie 1881, Campulung…

- Tanara echipa de productie Timisoara Film Society se afla in fata lansarii primului lor lung metraj. “Pisica verde”, regizat de Narcis Constantinescu, va ajunge in cinematografele din reteaua Cinema City din Timisoara, Bucuresti si Iasi, vineri, in 11 octombrie.

- ​Startup-ul IT OncoChain, înființat în decembrie 2018, de un tânar medic din Timișoara, a fost premiat recent de firmele franceze și românești membre ale Camerei de Comerț și Industrie Franceze în România (CCIFER). Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...