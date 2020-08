Lungmetrajul ''Mangrove'', regizat de Steve McQueen, va deschide BFI London Film Festival 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Mangrove", regizat de cineastul britanic Steve McQueen, premiat cu BAFTA si Oscar, va deschide cea de-a 64-a editie a BFI (British Film Institute) London Film Festival, informeaza luni revista Variety.Cu un scenariu scris de Steve McQueen si Alastair Siddons, "Mangrove" este…

- Compania Netflix a anuntat ca ''Ratched'', serialul pe care producatorul Ryan Murphy l-a creat ca un prequel al celebrului film "Zbor deasupra unui cuib de cuci" ("One Flew Over The Cuckoo's Nest" - 1975), va fi lansat pe platforma sa digitala in data de 18 septembrie, relateaza EFE. "Te invitam…

- Trei cineaste din Romania - Monica Lazurean-Gorgan, Bianca Oana si Mihaela Orzea - au fost invitate marti sa se alature membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), institutia care decerneaza premiile Oscar, informeaza AFP si revista Variety, potrivit Agerpres.Academia…

- Cantareata americana Beyonce va lansa luna viitoare filmul „Black Is King”, inspirat de lungmetrajul „The Lion King”, a anuntat platforma Disney Plus, potrivit news.ro.Scris, regizat si produs de Beyonce, „Black is King” va fi lansat la nivel global de Disney Plus pe 31 iulie, la un an de…

- Taraneh Alidoosti, protagonista lungmetrajului „The Salesman”, premiat cu Oscar in 2017, urmeaza sa primeasca o pedeapsa cu inchisoarea in Iran dupa ce a fost acuzata de activism anti-guvernamental.Alidoosti, in varsta de 36 de ani, una dintre cele mai cunoscute actrite iraniene, va primi…

- Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal, Ladj Ly si Paolo Sorrentino au regizat parti din colectia de scurtmetraje „Homemade” pe care cineastul de origine chiliana Pablo Larrain a coordonat-o pentru Netflix, potrivit news.ro.Filmat in timpul izolarii impuse in contextul pandemiei, „Homemade” reuneste…

- Gala de decernare a Globurilor de Aur din 2021 va avea loc pe 28 februarie, cu aproximativ opt saptamani inainte de cea de-a 93-a editie a galei premiilor Oscar, informeaza site-ul revistei Variety. Asociatia Presei Straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), care organizeaza…