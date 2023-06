In general, Lunile pline sunt un moment de culminare, spune astrologul Tenae Stewart, potrivit sfatulparintilor.ro.„Este varful ciclului lunar atunci cand intreaga suprafața a lunii este iluminata și apare intotdeauna in semnul opus soarelui, așa ca exista un sentiment de echilibru și de finalizare in aceasta faza”. Lunile pline te fac sa te simți mai conectat la intuiția ta, „de aceea s-ar putea sa ai vise salbatice sau sa te simți mai sensibil și emoțional in acest moment”, adauga Stewart. „Toate aceste lucruri fac din lunile pline un moment excelent pentru manifestare și apelarea din abundența…