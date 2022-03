Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura a municipiului Timișoara continua și in luna martie proiectul LIR’ART – „Daca e marți, e arta!”, cu vernisaje destinate publicului foarte tanar din școlile timișorene, invitat la intalnire cu arta și cu artiștii in Galeria Rotonda, in fiecare marți. Urmatorul vernisaj-lecție va avea…

- Ca in fiecare an, asociația culturala Arte-Factum invita timișorenii sambata, 19 februarie, la expoziția de o ora prin care e celebrata Ziua Brancuși – Ziua Culturii Naționale. Evenimentul va fi marcat de prezentarea etnosculpturilor realizate de artistul Mihai C. Donici și de buchetul de ghiocei așezat…

- Și in aceasta luna, Institutul Francez din Timișoara organizeaza atelierele de franceza pentru copii și adolescenți, cu povești, cantece și jocuri in limba franceza cu Mimi la Souris pentru grupa de incepatori și un atelier de actorie in limba romana cu Andreea Andras, actor, profesor de arta dramatica…

- Institutul Francez din Timișoara iși reia activitatea in noul an in 10 ianuarie, cu atelierele pentru copii și adolescenți – povești, cantece și jocuri „en francais” cu Mimi Souris și un atelier de actorie – iar in 21 ianuarie, de la ora 20:00, va avea loc o intalnire virtuala pe pagina de facebook…

- Obiceiuri și povești fermecatoare legate de Sarbatoarea Craciunului, cantece și jocuri banațene și colinde stravechi ai caror protagoniști sunt indragiți interpreți de folclor și tineri talentați sunt cateva momente oferite publicului de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș in parc de Craciun…

- Vineri, 3 decembrie 2021, la ora 18.30, Libraria La Doua Bufnite din Timisoara va gazdui, in cadrul unui program special de evenimente – cu prilejul sarbatoririi a cinci ani de existenta a librariei – , lansarea volumului de proza scurta Oameni in trening de Robert Serban, aparut de curand la editura…

- Libraria independenta La Doua Bufnițe din Timișoara implinește joi, 2 decembrie, 5 ani de la deschidere. Echipa librariei a pregatit un program de evenimente timp de cinci zile, offline și online. „Bufnițele” au pregatit și reduceri pentru cei care le-au trecut pragul in acești ani.

- Ziua Nationala a Romaniei a fost celebrata in acest an la Roma printr-un concert sustinut de Orchestra Facultatii de Muzica si Teatru din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara dirijata de Sebastian Felea, la care au participat ambasadorul Romaniei, George Bologan, si mai multi inalti reprezentanti…