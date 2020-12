Stiri pe aceeasi tema

- Sefa DSP Bucuresti, Oana Nicolescu, a declarat, marti, dupa o intrevedere cu reprezentantii HoReCa desfasurata la Prefectura Capitalei, ca nu s-a luat in discutie carantinarea Bucurestiului. Intrebata de jurnalisti daca ar putea intra Bucurestiul in carantina pana la Craciun, ea a raspuns:…

- La Craiova a fost aprins iluminatul festiv de sarbatori, sambata seara. Zeci de oameni sunt, sambata seara, in centrul orașului, purtand masca și pastrand distanța sociala. Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si ”insitutiile de forta si control” au cerut comerciantilor…

- Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si ”insitutiile de forta si control” au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca ”dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul…

- Bradul de Craciun a fost amplasat in Piata Unirii si urmeaza sa fie impodobit. Pe mai multe bulevarde din oras au fost montate si decoratiunile. Iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie. Insa alte evenimente nu vor avea loc pentru a marca inceputul sarbatorilor de iarna. „Sarbatorile de iarna vor…

- Societatea Citadin a inceput montarea sistemelor de iluminat festiv in zona centrala a municipiului, urmand ca in aceste zile sa fie cuprinsa și zona de cartiere. Magazin Salajean va prezinta, in detaliu, zonele din municipiu și dotarile privind iluminatul festiv de Sarbatori de pe fiecare strada in…

- In zilele record ale pandemiei in Romania și impotriva promisiunii noului primar ales, compania Primariei București a inceput sa puna beculețele de Craciun in pomii de pe bulevardele centrale ale orașului. Libertatea a filmat momentele.Cu toate ca Nicușor Dan a spus ca nu vrea targ de sarbatori din…

- "Strict tehnic, ca sa schimbi un kilometru de conducta de termoficare nu trebuie sa spargi un kilometru de bulevard, ci trebuie sa intri din caseta in caseta, sa scoti conducta aceea de metal si sa o introduci pe cea moderna. Bineinteles ca nu o sa fie batand din palme, dar putem sa facem sa fie…

- Avocatul Gheorghe Piperea trece in revista problemele administrative ale Bucureștiului, dincolo de succesul electoral al unuia sau altuia. Iar pentru bucureșteni veștile nu sunt bune. „Cum va spuneam azi, e timpul sa ne intoarcem la falimentele noastre. Dau de știre cele ce urmeaza: Elcen a cerut de…