- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut marti, 31 octombrie 2023, o convorbire telefonica cu ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan, cei doi avand un schimb de opinii cu privire la situatia de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, cu accent pe necesitatea…

- Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut sambata o convorbire telefonica cu prim ministrul și ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, pe tema situației de securitate din Israel și Fașia Gaza, noteaza Mediafax.In cadrul discuției,…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut vineri, 29 septembrie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Spaniei in Romania, in contextul detinerii de catre Spania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei, Sufyan Qudah, in vizita de ramas bun. Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 15 septembrie 2023, pe ambasadorul Regatului Hasemit al Iordaniei,…

- Continue reading Primirea de catre ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a ambasadorului agreat al Republicii Franceze in Romania, Nicolas Warnery, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare at Info real.

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut joi, 7 septembrie, o discutie telefonica, la initiativa partii americane, privind implicatiile asupra Romaniei ale atacurilor ruse asupra porturilor fluviale ucrainene. Sefa diplomatiei romane a salutat…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit marti, 22 august 2023, pe ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, Roelof S. van Ees, in vizita de ramas bun. In cadrul discutiilor au fost abordate aspecte de actualitate ale agendelor bilaterala, regionala, europeana si securitara.…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu l a primit marti, 22 august 2023, pe ambasadorul agreat al Republicii Polone in Romania, Pawe Soloch, cu ocazia prezentarii de catre acesta a copiilor scrisorilor de acreditare.Potrivit MAE, intrevederea a prilejuit o evaluare a relatiilor bilaterale excelente,…