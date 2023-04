Stiri pe aceeasi tema

- Traditia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua si in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 15 aprilie 2023, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei…

- Autoritatile din Republica Moldova vor transmite cu titlu gratuit Mitropoliei Basarabiei, din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, cladirea fostului Seminar Teologic din Chișinau, care a fost nationalizata de regimul sovietic, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.