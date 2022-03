Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 06.01.2022, ministrul Sanatații, domnul prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a emis Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru un numar de 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidentiat. Ceilalti 48 de…

- Miercuri dupa-amiaza, protestele declanșate inca de duminica impotriva majorarii prețului la gazul lichefiat au degenerat in violente fara precedent și de-a dreptul surprinzatoare pentru aceasta țara. Amploarea considerabila luata de violențele comise de revoltați, mergand pana la ocuparea și devastarea…

- Studiu Deloitte Șase din zece (60%) romani din generațiile Millennials și Z vor un program de lucru flexibil și sa lucreze din diferite locuri, inclusiv de acasa, potrivit celei mai recente ediții a studiului Deloitte Central Europe First Steps into the Labour market, desfașurat in 19 țari europene,…

- Pe masura ce se apropie Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarna de la Beijing 2022, sportivii din intreaga lume care practica sporturile pe gheața și zapada așteapta cu nerabdare inceperea evenimentului. Prezentarea modelului torței, transmiterea flacarii olimpice, prezentarea medaliilor, competițiile…

- Pregatirile pentru Jocurile Olimpice de Iarna din 2022 au intrat in etapa de „sprint”, iar Beijingul va oferi un eveniment olimpic simplu, sigur și captivant, a declarat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe. Fostul vicepreședinte al Comitetului Internațional Olimpic (CIO),…

- Echipajul aflat pe Stația Spațiala Chineza a reușit sa incheie luni, cu succes, a doua misiune in afara stației spațiale, au anunțat reprezentanții Biroului pentru programul de astronautica cu om la bord al Chinei. Taiconauții Zhai Zhigang și Ye Guangfu au revenit in capsula centrala a stației Tiangong,…

- SUA se numara printre cele mai afectate state de COVID-19 din lume, in pofida faptului ca se numara, totodata, printre cele mai avansate țari in domeniul medicinei, a declarat joi, la o conferința de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Declarația vine ca reacție la raportul…

- Intr-un moment in care numarul contaminatilor cu Covid-19 este in puternica creștere, iar varianta Omicron este deja dominanta in Statele Unite, președintele Joe Biden a ieșit marți in fața presei și, de la Casa Alba, el a dat asigurari in privința masurilor corespunzatoare ce au fost luate in fața…