- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Inceput perfect de campionat pentru handbalistele de la Gloria Buzau. Dupa ce a invins-o pe Slatina in prima etapa, formația buzoiana a dat lovitura in a doua etapa a Ligii Florilor.Intr-un meci disputat aseara, in Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, elevele antrenate de Adrian Chiruț le-au invins pe…

- ​David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul nostru a oprit cronometrul la 1:46.18, timp suficient pentru a cuceri aurul mondial. Popovici a fost urmat pe podium de ungurul Daniel Meszaros…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat victoria in lupta impotriva coronavirusului, ordonand ridicarea restricțiilor dure anti-COVID impuse in luna mai, a anunțat joi presa de stat din Coreea de Nord, potrivit CNN.

- Echipa de rugby a Irlandei a invins pentru prima oara selectionata Maori All Blacks (30-24), intr-un meci test disputat marti la Wellington, confirmand victoria istorica de vineri, de la Dunedine, contra Noii Zeelande, transmite Reuters, potrivit Agerpres.La trei zile dupa prima victoria contra All…

- Romania a ocupat locul secund in clasamentul pe medalii la Openul European de judo de la Cluj-Napoca, avand un bilant de 11 medalii, 2 de aur, 4 de argint si 5 de bronz, dintre care sapte au fost obtinute duminica. Sportivul de origine cubaneza Asley Gonzalez a castigat categoria 100 kg, dupa ce l-a…

- Sambata, cu o zi inainte de meciul sau oficial de retragere, Adrian Mutu (43 de ani), și-a lansat autobiografia, „Revenirea din Infern”. „Nu este o carte despre fotbal, ci una a confesiunilor, o carte in care Adrian Mutu a spus tot, tot ce presa nu a reușit sa scrie și publicul și-ar fi dorit sa afle”,…