Lumea muzicii, in doliu. Un cunoscut rapper si producator s-a stins din viata. Avea doar 26 de ani

Rapperul si producatorul Mac Miller, fostul iubit al cantaretei Ariana Grande, a fost gasit mort in locuinta sa din San Fernando Valley, SUA. Acesta avea doar 26 de ani, informeaza Antena3.ro. In acest moment nu exista informatii cu privire la cauza mortii, insa exista zvonuri ca acesta a murit in urma unei supradoze de droguri. Oamenii legii au pornit o ancheta si incearca sa stabileasca cu exactitate cauza decesului. Mac Miller, al carui nume real este Malcolm McCormick, si a inceput drumul in ...