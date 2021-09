Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Ovidiu Burlacu a plecat dintre noi, fulgerator, duminica dupa-amiaza. Medicul care a salvat viețile a mii și mii de pacienți și a condus Secția de Chirurgie Toracica a Spitalului Municipal Timișoara nu mai este printre noi. „Un prieten extraordinar, un medic de excepție, un om deosebit! Dr.…

- Bolnavii de cancer din Buzau nu vor putea fi consultați de un medic specialist in urmatoarea saptamana pentru ca secția de Oncologie a Spitalului Județean va fi inchisa in condițiile in care singurul medic de aici intra in concediu de odihna, noteaza Adevarul . In aceasta situație se afla aproape 8.000…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca echipajele au avut, in weekend, 4.347 de interventii in situatii de urgenta, actionand pentru acordarea masurilor de prim ajutor pentru 3.569 de persoane aflate in dificultate. 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente…

- „Din primele informații, in jurul orei 13:45, poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 cu privire la o persoana cazuta de la etajul unui imobil din cartierul Manaștur. In urma verificarilor preliminare, s-a stabilit identitatea persoanei, respectiv…

- Medicul, in varsta de 65 de ani, a fost gasit decedat in casa, iar apelul la 112 a fost facut de un vecin. Autoritațile susțin ca barbatul nu prezinta urme de violența.In urma investigațiilor s-a stabilit faptul ca medicul suferea de diabet și de hipertensiune. "Mesaj in memoria fostului director medical,…

- Cei doi barbati raniti de urs, in urma cu cateva zile, sunt in stare stabila, imobilizati la pat si au fost transferati de la Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, la Chirurgie, a informat purtatorul de cuvant al unitatii, Kiss Edit. Medicul specialist in chirurgie…

- Barbatul surprins vineri de viituri in localitatea Almas, comuna Garcina, a murit, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. ‘Medicul de pe ambulanta a declarat decesul barbatului’, a precizat locotenentul Irina Popa. Victima avea 78 ani si a fost surprinsa de…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Considerat unul dintre cei mai buni chirurgi din Romania, Mircea Beuran – care a fost demis din funcție in anul 2020, atunci cand o pacienta pe care trebuia sa o opereze a murit arsa pe masa de operație, a obținut in instanța repunerea in funcțiea de șef al Secției de Chirurgie,…