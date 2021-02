Stiri pe aceeasi tema

- Criticile adresate justitiei de cancelarul austriac Sebastian Kurz dupa o perchezitie la domiciliul unuia dintre ministrii sai au provocat "indignare" in randul magistratilor tarii, ingrijorati pentru independenta lor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Asociatia judecatorilor a calificat,…

- Simona Halep a declarat ca mereu este o experienta grozava sa joace impotriva Serenei Williams si spera sa revina anul viitor la Australian Open, in “vremuri mai bune pentru toata lumea”. “Castigi sau pierzi, mereu este o experienta grozava sa imparti terenul cu Serena Williams.…

- Un faimos vlogger strain a venit pentru prima oara in Romania ca sa viziteze un sat locuit in majoritate de romi. „Aparent, satele de tigani sunt periculoase, asa ca ne-am gandit sa verificam“, a spus Simon Wilson, unul dintre cele mai mari staruri de Youtube din Tara Galilor.

- Imunitatea la infectia cu SARS-CoV-2 poate dura cel putin sase luni, potrivit unui studiu publicat luni de revista Nature si realizat asupra a 87 de persoane care au fost infectate cu acest tip de coronavirus. Studiul releva ca nivelul celulelor B de memorie specifica (a caror misiune este de a apara…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reaparut in viața publica și a facut o analiza a clasei politice din Romania, laudand partidul AUR, care a obținut 9% din voturi la Alegerile Parlamentare. Dupa ce a spus ca mama lui i-a transmis sa voteze AUR, Gigi Becali a dezvaluit ca le-a dat un sediu membrilor partidului…

- Temperaturi record in Antarctica, banchize amenintate cu disparitia, secete repetate, uragane in serie... De la semnarea in 2015 a Acordului de la Paris, efectele incalzirii globale au fost din ce in ce mai vizibile, relateaza miercuri AFP. "Lumea s-a schimbat dupa Paris. Si nu in bine.…

- Luați cu pandemia, știrea despre criminalul in serie de pe Volga a trecut neobservata. A ucis in 2 ani 26 de persoane. S-a intamplat acum 8 ani, dar poliția abia acum l-a prins. Corespondentul TVR la Moscova are detalii. Atenție! Urmeaza informații care va pot afecta emoțional!

- Alexia Eram este o iubita care tuna și fulgera mereu cand fanele se apropie de Mario Fresh. Din aceasta cauza, artistul trebuie sa aiba mare grija la ce și cu cine face pentru a nu-și strica liniștea de acasa.