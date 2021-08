Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Franck Berrier a murit joi, la varsta de 37 de ani, in urma unui stop cardiac, informeaza News.ro . “Cu mare tristețe și neputința, am aflat de moartea vedetei clubului, Franck Berrier. Acesta s-a stins din viața in urma unui stop cardiac suferit in timpul unui meci. Le dorim apropiaților…

- Tot ce e mai rau urmeaza sa vina si va afecta viata copiilor si nepotilor nostri, mult mai mult decat a noastra, avertizeaza ONU, cu privire la incalzirea globala. „Avem nevoie de un plan clar pentru a indeplini acest angajament si pentru a stabili un nivel esential de incredere in actiunile climatice…

- Primarul comunei Atid din județul Harghita, Szilveszter Attila (UDMR), spune ca un urs a produs stricaciuni la un mormant si ca oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Intr-o inregistrare video, edilul face apel la Ministerul Mediului sa intervina, pentru ca „ajungem sa ne manance ursii”. „E foarte trist.…

- Conferința „SuperTeach Mureș – Puterea și importanța comunitații”, organizata de liderii comunitații SuperTeach Mureș Ana Bordan, Ana Gorcea, Larisa Cati – facilitatori in Mentalitate Deschisa in Educație,a fost al 5-lea eveniment hibrid regional al SuperTeach și ultimul din acest an școlar; Elena Lotrean,…

- Lumea fotbalului romanesc este in doliu. Gheorghe Staicu, fost jucator și antrenor, a murit la varsta de 85 de ani. „Gheorghe Staicu a decedat la finalul saptamanii, la varsta de 85 de ani. Fostul fundaș a fost jucator la Steaua București, intre anii 1957 si 1963, și antrenorul naționalei feminine,…

- Un zgarie nori din New York a fost lovit de trasnete in timpul unei furtuni puternice. Este vorba de Freedom Tower, cladirea construita pe fostul amplasament al turnurilor gemene World Trade Center. Bogdan Antonescu, specialist in fenomene meteo extreme, a explicat la Digi24 ca sunt mai multe teorii…

- Un fotbalist in varsta de 29 de ani, Giuseppe Perrino, a incetat din viata, marti seara, in timpul unui meci organizat in memoria fratelui sau, care a decedat in 2018, informeaza Il Messaggero, potrivit news.ro. Perrino participa la un turneu de fotbal organizat de obicei in memoria sportivilor…

- Copiii cu varsta de pana la 14 ani ai eroilor Armatei Romaniei au primit cadouri in cadrul evenimentul special "Mandru de parintii mei", dedicat copiilor personalului decedat sau ranit pe timpul participarii la actiuni militare, a anuntat, marti, Ministerul Apararii Nationale. "Ministerul…