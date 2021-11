Stiri pe aceeasi tema

- Va vine a crede sau nu, vinovate pentru emisiile cu efect de sera sunt considerate nimeni altele decat... vacuțele. Se estimeaza ca 40% din emisiile de metan din toata lumea sunt eliberate in atmosfera de cele 1 miliard și jumatate de bovine cu care imparțim casa comuna, Terra.

- Magazinele Lidl au o dilema: nu știu daca sa creasca prețurile sau sa le mențina așa. In urma cu 3 ani, in anul 2018, din cauza ca a crescut prețurile, pierzand din aceasta cauza foarte mulți clienți. Iata care sunt primele produse care se scumpesc la Lidl din cauza inflației și pe care le cumpara […]…

- Este scandal in lumea conținutului de cooking din Romania. Jamila, cel mai cunoscut creator de conținut din online pe zona de rețete, este implicata intr-un proces cu Laura Laurențiu, o alta prezența cunoscuta in online pentru rețetele sale. Scandal in lumea creatorilor de conținut pe baza de mancare…

- Orban jelește soarta PNL-ului: Lumea de pe facebook și de pe strada ”ne umple frigiderul” Orban jelește soarta PNL-ului: Lumea de pe facebook și de pe strada ”ne umple frigiderul” Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca liberalii sunt apostrofati de oameni pe strada sau pe conturile de Facebook…

- Deși exista cerere pe piața europeana, Republica Moldova exporta doar miere, nu și alte produse apicole. Aceasta pentru ca la Chișinau nu exista un laborator național care ar testa calitatea unor produse ca polenul, ceara, propolisul și laptișorul de matca. Președintele Asociației Exportatorilor…

- Dupa doua zile de antrenament, jucatorul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si plasat in izolare, alaturi de familia lui, noteaza ziare.com.Duminica dupa-amiaza, el le-a spus apropiatilor ca vrea sa se odihneasca putin."Am crezut ca doarme, era nemiscat in patul lui. L-am chemat, dar nu s-a miscat",…