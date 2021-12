Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, in varsta de 41 de ani, liderul partidului Continuam Schimbarea (PP), absolvent al universitatii americane Harvard, transmite Reuters. Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit…

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni, 13 decembrie, ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, liderul partidului „Continuam Schimbarea” (PP), a informat Reuters, preluat de Agerpres . Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, l-a numit sambata pe Kiril Petkov, cofondatorul unei noi miscari anticoruptie, ca prim-ministru, a doua zi dupa anuntul unui acord de coalitie fara precedent intre patru partide care pune capat crizei politice. Imediat acesta a prezentat lista echipei sale, formata…

- Presedintele bulgar l-a numit sambata pe Kiril Petkov, cofondatorul unei noi miscari anticoruptie, ca prim-ministru, a doua zi dupa anuntul unui acord de coalitie fara precedent intre patru partide care pune capat crizei politice. Imediat acesta a prezentat lista echipei sale, formata din multe personaje…

- Formațiunea politica reformista „Schimbarea Continua”, inființata acum cateva saptamani de doi absolvenți Harvard, antreprenori deveniți miniștri in guvernul interimar de la Sofia, conduce convingator cu 25,34%, dupa numararea a peste 75% din voturi, ea fiind data caștigatoare și de exit-poll-urile…

- Luni dimineața, dupa deschiderea finala a voturilor exprimate duminica in cea de a treia runda a alegerilor legislative din acest an, invingatoare, cu 26% din sufragii, a devenit mișcarea anticorupție, fondata de doi antreprenori formați profesional in Statele Unite, la Harvard. Kiril Petkov și Assen…

- Bulgarii s-au prezentat duminica la a treia runda de alegeri legislative organizate anul acesta, in incercarea de ieșire din criza politica provocata de neputința formarii unui guvern cu majoritate adecvata in Parlament care sa scoata țara din grava criza sanitara și din dificultațile economice fara…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…