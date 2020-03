Stiri pe aceeasi tema

- Mii de refugiati din Siria, Afghanistan, dar si din alte tari din Orientul Mijlociu si Africa asteapta la o portita de intrare in Europa. Miercuri au avut loc noi confruntari la granita dintre Grecia si Turcia. Uniunea Europeana vrea sa evite cu orice pret repetarea crizei de acum patru ani, cand peste…

- Treizeci si trei de soldati turci au fost ucisi si 32 raniti, joi seara, intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib, in urma caruia Rusia a anuntat vineri ca trimite doua nave de razboi, iar Grecia ca isi consolideaza paza la granitele cu Turcia, scrie news.ro.Rusia,…

- Rusia, aliatul-cheie al Siriei si al presedintelui Bashar al-Assad, a spus ca trupele turce operau alaturi de luptatorii jihadisti cand au fost atacate de fortele siriene si a negat ca propriile forte aviatice au fost implicate in luptele din zona Behun, relateaza BBC. Fortele guvernamentale, sustinute…

- In pofida criticilor și amenințarilor virulente formulate in ultimele zile de Turcia, trupele guvernamentale siriene au avansat spectaculos in zonele din nordul Siriei, unde se mai afla bastioane ale rebelilor...

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Rusia anunța in fiecare zi noi arme și tehnologii avansate. Nu am avut timp sa va vorbesc despre giganticul proiect al submarinului carauș de gaz lichefiat: un monstru de 360 de metri lungime, 70 de metri lațime și o inalțime de 30 de metri, echipat cu trei reactoare nucleare. Noul monstru al marilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati…

- Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3.7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat der rebeli. Fortele siriene si ruse au…