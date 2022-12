Lumea adoptă un acord istoric asupra biodiversităţii Tarile lumii au adoptat luni, la Montreal, un acord istoric in incercarea de a stopa distrugerea biodiversitatii si a resurselor sale, esentiale pentru umanitate, transmite AFP. Dupa patru ani de negocieri dificile, zece zile si o noapte de maraton diplomatic, peste 190 de state au ajuns la un acord sub egida Chinei, presedintele COP15, in pofida opozitiei Republicii Democrate Congo. Acest ‘pact de pace cu natura’, numit ‘Acordul Kunming-Montreal’, are drept scop protejarea suprafetelor terestre, a oceanelor si a speciilor in fata poluarii, degradarii si crizei climatice. Tarile au convenit asupra… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

