Filmul „Barbie" a creat o penurie la nivel mondial de vopsea roz. La realizarea filmului s-a folosit atat de multa incat stocurile sunt pe zero, noteaza click.ro. Designerul de producție al filmului, Sarah Greenwood, spune ca „lumea a ramas fara roz" in timpul construcției Barbieland și a versiunilor in marime naturala ale „Casei de vis" […]