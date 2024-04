Stiri pe aceeasi tema

- O veste buna pentru iubitorii florilor, a inflorit Laleaua de Cazane, o specie unica in lume, informeaza RNP Romsilva. O puteți admira la fața locului, in Parcul Natural Porțile de Fier, sau in fotografiile realizate de catre silvicultorul Raluca Amalia Dumbrava. Laleaua de Cazane este o floare protejata…

- Lumea artistica ascunde adesea povești complexe, pline de drama și pasiune. Una dintre cele mai stralucite figuri ale scenei romanești, Vasilica Tastaman, a șocat cu declarații neașteptate ce dezvaluie fragmente din viața sa tulburatoare, intr-un interviu acordat pentru cartea „Vasilica Tastaman. Femeia…

- Noul parteneriat va accelera dezvoltarea grupului MedLife in ceea ce privește utilizarea celor mai noi și avansate metodologii și tehnologii de secvențiere genetica in diagnosticul de rutina. MedLife devine astfel operatorul cu cea mai mare expertiza in zona de genetica și biologie moleculara din Romania.…

- Primaria municipiului Suceava a organizat sambata, 30 martie, ”nunta de aur” pentru un numar de 27 de cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Amfitrioni au fost primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL la Primaria Suceava la alegerile din 9 iunie. ”Astazi, am avut…

- Roman finalist la GoodreadsChoice Awards 2023 șiInstant #1 New York Times BESTSELLER Editura Librex anunța lansarea uneia dintre cele mai așteptate carți ale acestui an – „Asistenta Maleficului”, de Hannah Nicole Maehrer, un roman care are la baza seria virala de pe TikTok. Onceupon a time intalnește…

- Romica Țociu (62 de ani) traverseaza o perioada plina și benefica din punct de vedere profesional. Indragitul actor este implicat in proiecte frumoase care il țin foarte ocupat: „Te cunosc de undeva”, acolo unde face echipa buna cu Paula Chirila, filmeaza pentru serialul „Bravo, tata!”, tot de la Antena…