- Formațiile de Liga a III-a Aerostar și Șomuz Falticeni s-au intalnit intr-un meci de pregatire la Bacau. Partida desfașurata pe teren sintetic s-a incheiat nedecis, 1-1. Echipa antrenata de catre Daniel Stoica a intrat in avantaj la pauza ca urmare a reușitei semnate de ghanezul Emmanuel Asibey, golul…

- In luna ianuarie 2024 Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Suceava a desfasurat Campania pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care iși desfașoara activitatea in domeniile: Coafura și alte activitați de infrumusețare și Activitați de intreținere corporala – cod CAEN 9602,…

- Pentru a oferi persoanelor aflate in dificultate un sprijin in plus de sarbatori, Lidl Romania, impreuna cu Banca pentru Alimente, au organizat in decembrie 2023 cea de-a noua ediție a colectei de alimente, ce a avut loc la nivel național, in premiera in toate magazinele retailer-ului din țara. Cu ajutorul…

- La finele saptamanii trecute sportivii de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, secția Atletism, au participat la concursul național Cupa Bistriței, in orașul Bacau. Tinerii atleți suceveni s-au descurcat admirabil, indrumați de profesorul Iustin Tatarau, și au urcat de mai multe ori pe podiumul de…

- Anul 2023 a fost unul bun pentru secțiile de fotbal și tenis de masa ale clubului ACS Spicul 1958 Luna, sportivii acestora fiind angrenați in mai multe competiții la nivel local, județean și regional. Datorita acestui lucru, l-am abordat pe președintele clubului, Gheorghe Mureșan, pe care l-am rugat…

- Sportivul Ștefan Cobzaru, din Bucecea, cu rezultate remarcabile in cariera la doar 18 ani, a fost premiat de comunitate Datorita performanței obținute in canotaj, primarul Orașului Bucecea, Angel Gheorghiu, a propus in ședința de Consiliu local premierea sportivului Cobzaru Ștefan, care deși are doar…

- Un grav accident de circulație cu trei autoturisme implicate a avut loc astazi pe raza localitații Danila DN2. Datorita numarul mare de persoane implicate, din primele informații 10, pentru gestionarea eficienta a intervenției, incepand cu ora 11:18, la nivelul județului Suceava s-a activat planul roșu…

- In aceasta saptamana s-au stabilit echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Romaniei – faza județeana. Rezultate inregistrate in aceasta saptamana: Dream Team Ipotești – Minerul Iacobeni 3-3 (5-6, d.p.) Sporting Siminicea – Juniorul Salcea 0-12 Juniorul Falticeni – Bradul Vama…