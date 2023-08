Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a ironizat din nou Polonia, marti, in legatura cu prezenta mercenarilor rusi Wagner in apropierea granitei și spune ca Varsovia ar trebui sa-i multumeasca pentru ca ii tine sub control, relateaza Reuters.

- Polonia, Lituania și Letonia ar putea decide impreuna sa iși inchida frontierele cu Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, daca vor avea loc, de-a lungul granițelor lor cu aceasta țara, incidente grave in care sa fie implicate forțele gruparii de mercenari Wagner, a declarat joi, 27 iulie, ministrul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat vineri Polonia de ambitii teritoriale in fosta Uniune Sovietica si a afirmat ca orice agresiune impotriva tarii vecine si aliatului apropiat al Rusiei, Belarus, va fi considerata o agresiune impotriva Rusiei. Moscova va reactiona la orice agresiune impotriva…

- „Din cate sunt informat, luptatorii sunt in taberele lor. In ceea ce-l privește pe Prigojin, el se afla in Sankt Petersburg. Nu se afla pe teritoriul Belarusului”, a spus Lukașenko.„Unde se afla in aceasta dimineața? Poate ca s-a dus la Moscova de dimineața”, a adaugat el.Despre posibilele locații ale…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, apreciaza ca mutarea in Belarus a mercenarilor ruși din grupul Wagner, incurajata de Moscova dupa rebeliunea de sambata trecuta, este periculoasa pentru Polonia, transmite Reuters

- Biroul presedintelui belarus, Alexandr Lukasenko, a anuntat ca acesta a negociat sambata cu seful Wagner pentru a opri deplasarea trupelor gruparii paramilitare in Rusia si pentru a evita orice noua escaladare, transmit Reuters si AFP.

- Șeful mercenarilor Wagner, Evghenii Prigojin ar fi promis sa opreasca deplasarea armatei sale private pe teritoriul Rusiei. Acesta ar fi spus ca trebuie sa fie identificate cai pașnice de depașire a situației create. Despre aceasta a anunțat Alexandr Lukașenko, președintele Belarusului, care a negociat…

- "Centrul de Operatiuni Aeriene a observat aparitia in spatiul aerian polonez a unui obiect care zbura dinspre Belarus", a anuntat ministerul printr-un mesaj pe Twitter, adaugand ca "probabil este un balon de observatie", iar "contactul s-a pierdut in apropiere de Rypin", un orașel din nordul Poloniei.Un…