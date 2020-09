Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat luni ca Moscova va acorda un împrumut de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, dupa ce liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, contestat de popor, a mers luni sa îi ceara și mai mult sprijin, relateaza Reuters.La o zi dupa ce peste 100.000…

- Lidera opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania dupa alegerile prezidentiale din 9 august, s-a adresat cu un mesaj catre presedintele Vladimir Putin luni, 14 septembrie, zi in care are loc intrevederea intre presedintele rus si omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko.

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a numit joi noi sefi ai Serviciului de informatii, ai Consiliului de securitate si ai Comitetului de stat pentru control, pe fondul protestelor masive impotriva sa declansate dupa alegerile prezidentiale din 9 august, transmite Reuters, citand agentia oficiala de…

- Rusia nu vede necesitatea de a trimite forte in Belarus care sa-l sustina pe presedintele Aleksandr Lukasenko, care controleaza situatia, a anuntat luni Kremlinul, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca organizeaza o unitate speciala de politie care sa-l sustina…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a evocat luni ideea unui referendum constitutional pentru a calma ampla miscare de contestare ce are loc in Belarus de trei saptamani, fara a face alte precizari privind modalitatile de desfasurare, calendarul sau continutul consultarii populare, transmit Reuters…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor isi vor uni forțele in cazul unei amenintari dinspre Occident, relateaza agentia de presa Belta, preluata de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, privind refinantarea unui credit de un miliard de dolari, informeaza agentia RIA, preluata de Reuters.Liderul de la Minsk a precizat ca problema urma sa fie discutata in…

- Procurorul general al Rusiei a anuntat vineri ca cei 32 de cetateni rusi arestati in Belarus sub acuzatia ca ar fi fost implicati intr-un complot pentru destabilizarea acestei tari au revenit in Rusia, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barbatii retinuti ar face parte din grupul privat de…