- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca obligarea de catre Belarus a unui avion civil sa aterizeze fortat este un gest care “poate fi introdus in categoria pirateriei la nivel de stat”. “Aceasta aterizare fortata a unui avion civil, cu pasageri civili, de catre Belarus a pus in…

- Ministerul de Externe lituanian a anunțat vineri ca Lituania a expulzat doi diplomati belarusi pentru „activitati incompatibile cu statutul lor diplomatic”, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres . „Doi ofiteri de informatii din Belarus, care lucreaza sub acoperire diplomatica au fost invitati…

- Amenințarea cu bomba invocata de autoritațile din Belarus ca motiv pentru a redirecționa catre Minsk un avion al companiei RyanAir, care circula pe ruta Atena-Vilniusun și in care se afla fostul jurnalist disident Roman Protasevici a fost trimisa dupa ce avionul a fost deviat, a declarat joi furnizorul…

- In 25 mai, Belarusul a obligat un avion apartinand Ryanair, care zbura din Grecia in Lituania, la bordul careia se afla jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, sa aterizeze la Minsk. Bloggerul era cautat de la manifestatiile de anul trecut impotriva realegerii denuntate drept frauduloasa de…

- Letonia a interzis companiilor aeriene ale caror avioane survoleaza Belarusul accesul in spatiul aerian leton, in contextul in care Minskul este tot mai izolat, dupa deturnarea duminca a unui avion Ryanair la bordul caruia se afla opozantul Roman Protasevici din ordinul lui Aleksandr Lukasenko, relateaza…

- Un pachet de investitii ale Uniunii Europene în Belarus, în valoare de 3 miliarde de euro, va ramâne blocat pâna când tara va trece la democratie, a declarat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Vom pune…