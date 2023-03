Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de persoane au fost arestate in Belarus in legatura cu o presupusa sabotare a unui avion militar rusesc, la 26 februarie, pe un aerodrom situat in apropiere de Minsk , a anunțat marți 7 martie, dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko, un aliat fidel al lui Putin in Razboiul rus din Ucraina,…

- Opozitia din Belarus aflata in exil a anunțat distrugerea unui avion rusesc de spionaj pe un aerodrom de langa capitala Minsk, in ceea ce a numit „cea mai de succes operatiune de sabotaj” de la inceputul razboiului din Ucraina. „Partizanii (…) au confirmat succesul unei operatiuni speciale care vizeaza…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Opozantul belarus Andrei Dmitriev, cunoscut pentru candidatura sa impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko in 2020, a fost arestat saptamana aceasta, iar anchetatorii au anuntat vineri ca este suspectat de „extremism”, transmite Reuters, citata de Agerpres. Agentia nu a reusit sa il contacteze pe…

- 227 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 47 la Paris, in timpul incidentelor de dupa finala Cupei Mondiale castigata de Argentina, duminica, impotriva Frantei, a anuntat, luni, Ministerul de Interne. 14.000 de politisti si jandarmi au fost dislocati in toata tara, inclusiv 2.750 la Paris,…