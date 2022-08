Stiri pe aceeasi tema

Presedintele francez Emmanuel Macron i-a atentionat miercuri pe francezi in legatura cu "marea schimbare" ce va veni odata cu toamna, prin "sfarsitul abundentei", "al evidentelor" si "al lipsei de griji", relateaza AFP, conform AGERPRES.

Uniunea Europeana se confrunta cu cele mai grave incendii forestiere in aceasta perioada a anului de la debutul inregistrarilor comune, in 2006, a precizat joi Comisia Europeana, potrivit DPA.

Surprize in Europa: cu tot dezastrul economic anuntat si inflatia la cote istorice, economia UE creste solid in trimestrul al doilea din 2022. Nicio tara din Uniunea Europeana nu a inregistrat scadere economica anuala in T2, arata Ziarul Financiar.

China anunta ca a convocat diplomatii europeni acreditati la Beijing pentru a protesta fata de declaratiile emise de Grupul celor Sapte Natiuni (G7) si de Uniunea Europeana (UE), care critica exercitiile militare chineze amenintatoare din jurul Taiwanului, relateaza The Associated Press.

Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035, impunand astfel motoare 100% electrice, informeaza AFP preluat de agerpres.

Georgienii pregatesc demonstratii ample, luni, menite sa sprijine aderarea tarii la Uniunea Europeana, dupa ce Comisia Europeana a recomandat Georgiei sa astepte inainte de a-i acorda statutul de candidat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Compania petroliera italiana Eni SpA si spaniola Repsol SA au primit permisiunea sa livreze petrol venezuelean in Europa. Livrarile vor incepe cel mai probabil de luna viitoare pentru a compensa titeiul rusesc.

Uniunea Europeana va mentine cat va fi necesar sustinerea pentru Ucraina in contextul razboiului cu Rusia si va contribui la reformarea si modernizarea tarii dupa incheierea conflictului, a declarat vineri Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, anunța mediafax.