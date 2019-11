Luiza Melencu ar fi fost găsită. Ce fac autoritățile? Lucian Bolcaș: Singura posibilitate Avocatul Lucian Bolcaș a intervenit in direct la Romania TV unde a susținut ca in acest moment autoritațile romane ar trebui sa coopereze cu cele din Italia pentru verificarea informațiilor aparute in spațiul public. ”Singura posibilitate este cooperarea cu organele judiciare italiene pentru gasirea și indentificarea persoanei respective. De aici incolo incep o serie intreaga de posibilitați. Daca a fost silita sa se afle in aceasta situație, daca s-a dus de buna voie, daca dorește sa se intoarca, daca nu dorește sa se intoarca, sunt prea multe ipoteze. Singura posibilitate este cooperarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

