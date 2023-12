Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a declinat invitația postului TV CBS de a lua parte la un talkshow cand a aflat ca in studio se va afla și fostul jucator al lui Liverpool, Jamie Caragher. Mijlocașul lui Inter Miami s-a suparat pe fostul internațional englez dupa ce, acum doi ani, a criticat transferul sau de la Barcelona…

- Luis Suarez, autor a 10 goluri in 14 meciuri pentru Gremio in Brazilia, va reveni la nationala Uruguayului. Convocat pentru prima data luni de noul selectioner al Uruguayului, Marcelo Bielsa, fostul atacant al FC Barcelona se va reintalni cu prietenul sau Lionel Messi, de asemenea in varsta de 36 de…

- Lionel Messi este aproape sa joace din nou alaturi de bunul sau prieten, Luis Suarez. Atacantul uruguayan de 36 de ani e tot mai aproape de Inter Miami, echipa care a ratat calificarea in play-off-ul MLS. Dupa ce i-a transferat pe Lionel Messi, Sergio Busquets și Jordi Alba, Inter Miami mai aduce o…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez este foarte aproape de a semna cu Inter Miami, formația americana la care evolueaza bunul sau prieten Lionel Messi, cu care a fost coleg la FC Barcelona. Suarez, in varsta de 36 de ani, isi va incheia luna viitoare contractul cu formatia braziliana Gremio Porto Alegre,…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez, care joaca in prezent la Gremio in Brazilia, ar fi aproape de a ajunge la un acord cu Inter Miami, clubul lui Lionel Messi, castigatorul Balonului de Aur 2023.Presedintele lui Gremio, Alberto Guerra, a confirmat ca internationalul uruguayan (137 de selectii, 68 de…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez se pregateste sa semneze cu echipa americana de fotbal Inter Miami, la care evolueaza bunul sau prieten Lionel Messi, cu care a fost coleg la FC Barcelona, a anuntat presa sud-americana.

- Gerardo Martino, antrenorul lui Inter Miami, a anunțat ca iși pregatește doua planuri pentru sezonul viitor: unul cu Luis Suarez (36 de ani) in echipa, altul fara atacantul urguayan. Dupa ce i-a adus pe Lionel Messi, Sergio Busquets și Jordi Alba, Inter Miami mai vreao o legenda a Barcelonei, pe Luis…

- Gerardo Martino (60 de ani) a vorbit despre situația lui Lionel Messi (36 de ani) dupa partida disputata de Inter Miami cu Orlando City, scor 1-1. Pentru Inter Miami urmeaza finala US Open Cup, impotriva lui Houston Dynamo. Inter Miami nu a putut conta pe Messi in partida cu Orlando, dar nici pe celelalte…