Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (32 de ani) a inscris 500 de goluri și a oferit 200 de pase decisive in ultimele 500 de meciuri disputate in tricoul celor de la FC Barcelona, arata o statistica realizata de clubul catalan, anunța MEDIAFAX.Fotbalistul argentinian are o medie de exact un gol pe meci, la care se…

- Clubul FC Barcelona a anunțat, sambata, ca Luis Suarez va suferi o operație la genunchi, potrivit Mediafax.Suarez va fi operat duminica la piciorul drept, dupa o accidentare suferita la meniscul lateral. In acest sezon jucatorul din Uruguay a avut 23 de apariții și a inscris 14 goluri, 11…

- Infrangerea suferita de Barcelona in semifinalele Supercupei Spaniei, scor 2-3, cu Atletico Madrid, a venit și cu o accidentare a unuia dintre cei mai bunu jucatori de pe stadionul de la Jeddah, din Arabia Saudita. Atacantul Luis Suarez (32 de ani) are probleme la genunchiul drept, scrie Mediafax.Potrivit…

- Atletico Madrid a invins-o pe Barcelona in a doua semifinala a Supercupei Spaniei, scor 3-2, și s-a calificat in finala, acolo unde o va intalni pe Real Madrid, potrivit gsp.roIn prima repriza, Barcelona a dominat teritorial partida. Avand mai mereu posesia, catalanii nu au reușit sa-și creeze…

- Barcelona și Atletico Madrid se infrunta in a doua semifinala a Supercupei Spaniei. Finalul primei reprize a fost unul tensionat, cu Joao Felix (20 de ani) și Leo Messi (32 de ani) in rolurile principale. Barcelona - Atletico Madrid e liveTEXT AICI! Primele 45 de minute au avut o intensitate ridicata,…

- Barcelona și Atletico Madrid se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in a doua semifinala a Supercupei Spaniei. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport. ...

- Barcelona a trecut de Dortmund cu 3-1, dar faza serii l-a avut in prim-plan pe arbitrul Clement Turpin. La o banala faza de joc, centralul francez a fost facut KO de mingea trimisa de Luis Suarez. Precum in box, acesta a avut nevoie sa fie "numarat" pana sa-și revina.

- Barcelona insista pentru transferul lui Lautaro Martinez (22 de ani) de la Inter Milano, anunța presa din Spania. Interesul aratat in urma cu luni bune s-a intensificat odata cu ultimele meciuri ale argentinianului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem de revoltat’…