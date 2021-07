Stiri pe aceeasi tema

- Italia e in finala Campionatului European dupa ce a trecut la penalty-uri de Spania (1-1 dupa 120 de minute și 4-2 la penalty-uri). In cealalta semifinala se vor infrunta Anglia și Danemarca;Finala va avea loc pe 11 iulie, tot pe Wembley, asemenea semifinalelor. La finalul partidei, Leonardo Bonucci…

- Prima semifinala a Campionatului European de Fotbal EURO 2020 le-a adus fața in fața pe Spania și Italia, pe un Wembley aproape plin. Italia și-a asigurat locul in finala dupa ce i-a invins pe iberici cu...

- Selectionerul echipei de fotbal a Spaniei, Luis Enrique, a declarat, luni, in conferinta de presa premergatoare meciului cu Italia, din semifinalele EURO 2020, ca obiectivul formatiei sale este unul clar, acela de a avea posesia mingii, potrivit Agerpres. ''Obiectivul nostru este unul clar,…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei, care se infrunta marti, la Londra, pe Stadionul Wembley (ora 22:00), in semifinalele EURO 2020, vor fi adversare pentru a patra oara consecutiv la un turneu final al Campionatului European, potrivit Agerpres. La EURO 2008, in sferturile de finala,…

- Selectionata de fotbal a Spaniei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins echipa Croatiei cu scorul de 5-3 (1-1, 3-3), intr-un meci care a avut nevoie de prelungiri, luni, la Copenhaga, in optimile de finala ale competitiei. Nationala antrenata de Luis Enrique s-a…

- Reprezentativa de tineret a Spaniei s-a impus luni seara, in sferturile de finala ale Campionatului European de Fotbal U21, in fața naționalei Croației, dupa prelungiri, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1). Spania s-a calificat in semifinala, unde va intalni caștigatoarea dintre Portugalia și Italia.…