- ​SUA ar planui o serie de contraatacuri secrete asupra unor sisteme web rusesti ca raspuns la operațiunea SolarWinds, potrivit unor informații publicate de cotidianul New York Times. De partea cealalta a baricadei, Kremlinul, care a negat mereu ca s-ar fi aflat în spatele uneia dintre cele mai…

- Ministerul de Externe rus a afirmat marti seara ca noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite dovedesc "un nou puseu ostil anti-rus" care deterioreaza si mai mult relatiile bilaterale, transmite Reuters. Washingtonul a impus marti sanctiuni Moscovei ca reactie la otravirea disidentului Aleksei Navalnii…

- Luca Novac s-a nascut in 1941, in satul Var, din comuna Obreja, județul Caraș-Severin. A fost a treia generație de instrumentiști in familie, dupa bunicul sau, care a cantat cu Luța Iovița, și tatal sau.A cantat la clarinet, saxofon și taragot, dar cel mai drag i-a fost taragotul. A fost in turnee in…

- Conform Hotnews , agenția ONU, cu sediul la Viena, „a verificat, pe 8 februarie, 3,6 grame de uraniu metalic in uzina din Isfahan”. Subiectul este cu atat mai sensibil cu cat uraniul metalic poate fi utilizat la fabricarea armelor nucleare.Anterior, ambasadorul iranian la AIEA, Kazem Gharib Abadi, scria…

- CHIȘINAU, 25 ian – Sputnik. A demarat activitatea practica la nivel de experți cu privire la prelungirea Tratatului New START (SNV-3), a comunicat reprezentantul oficial al MAE rus Maria Zaharova. ”Pot doar sa spun ca experții activeaza intens in aceasta direcție. Aceasta este o munca practica…

- Kremlinul a acuzat duminica Statele Unite de „ingerința”, denunțând un comunicat al Ambasadei americane la Moscova publicat în ajunul manifestațiilor de protest desfașurate în Rusia pentru a cere eliberarea opozantului Alexei Navalnîi, relateaza AFP.Reprezentanța…

- Coreea de Nord a prezentat intr-o parada militara vineri la Phenian o racheta balistica putand fi lansata de pe un submarin, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire a presedintelui american Joe Biden, noteaza AFP. Defilarea a fost prilejuita de incheierea congresului Partidului Muncitorilor,…

- Acutizarea crizei politice interne va face Statele Unite și mai periculoase pentru lumea exterioara – instituția globalista, care s-a razbunat pe naționalistul Trump, va recupera pierderile suportate pe scena mondiala, va incerca sa transfere atenția americanilor de la problemele interne la problemele…