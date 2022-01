Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget al Consiliului Județean Timiș a fost intocmit dupa zeci de ore de discuții și dezbateri in cadrul aparatului de specialitate al instituției și va fi supus votului aleșilor in cadrul unei ședințe care va avea loc in 10 februarie. Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, ca,…

- Lugojul va beneficia de o minicentura de ocolire, realizata din drumuri locale, intre comunele periurbane, pe modelul Timișoarei, a anunțat președintele CJ Timiș, Alin Nica. ”Originalul” de la Timișoara continua și vor fi preluate de instituție in administrare pentru reparații noi drumuri comunale,…

- Echipele de lucru au oprit activitatea pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud și vor reveni in luna ianuarie. Anul 2021 se incheie cu un grad de realizare mai mic de jumatate. Mai precis, investiția a ajuns la 45% din total. In luna decembrie, vremea a fost in general ploioasa, iar antreprenorul…

- Intr-o internevtie, joi seara, la emisiunea Ancorat in Realitate moderata de Alina Damian la Televiziunea Europa Nova, președintele Alin Nica a vorbit despre soluții pentru salvarea Timișoarei din criza agentului termic. Printre variantele enumerate de Alin Nica, pe langa o centrala care sa utilizeze…

- 1,2 milioane de lei din fondul de rezerva al Consiliului Județean Timiș merg catre Primaria Timișoara, pentru ca municipalitatea sa acopere subvenția Colterm. Anunțul a fost facut de președintele CJ Timiș, Alin Nica, pe Facebook.

- In perioada 26 – 28 octombrie 2021, E.S. dl Gabriel Atanasov – ambasadorul Republicii Macedonia de Nord in Romania, a efectuat o vizita de lucru la Timisoara ocazie cu care a avut intalniri cu d-na Florica Chirita – presedintele executiv al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, cu dl. Samuel…

- Deputatul PSD de Timis Alfred Simonis ii considera responsabili pe presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, si pe primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, de situatia in care se afla societatea de termoficare din oras, care a oprit furnizarea de agent termic din cauza datoriilor pe…