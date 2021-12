Stiri pe aceeasi tema

- Compania Lufthansa confirma ca zborurile Iasi-Frankfurt vor fi suspendate incepand de joi, 13 ianuarie 2022. Ziarul nostru a relatat ca nu se mai pot face rezervari pentru aceasta ruta incepand cu 10 ianuarie, dar pana acum nu exista o confirmare oficiala din partea Lufthansa. Comunicatul transmis…

- Bacterii coliforme au fost descoperite in timpul unui test de rutina pe principalul terminal al aeroportului Berlin Brandenburg, a anuntat marti compania care administreaza aeroportul, relateaza dpa. Apa din toate instalatiile sanitare de pe Terminalul 1 si de pe terminalul special care deserveste…

- Messi (34 de ani) a vorbit intr-un amplu interviu despre plecarea de la Barcelona la PSG și a dezvaluit ca, in viitor, vrea sa revina la clubul blaugrana, dar in conducerea tehnica. Starul argentinian a acordat un interviu ziarului Sport și a explicat ce planuri de viitor are. In plus, aceasta a spus…

- Leo Messi (34 de ani) a vorbit intr-un amplu interviu despre plecarea de la Barcelona la PSG și dezvaluie ca in viitor vrea sa revina la clubul blaugrana, dar in conducerea tehnica. Starul argentinian a acordat un interviu ziarului Sport și a explicat ce planuri de viitor are. In plus, aceasta a spus…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, marți seara intr-o intervenție la Digi24 ca in situația in care situația epidemiologica nu se va ameliora pana pe 8 noiembrie, data la se termina vacanța de doua saptamani, elevii s-ar putea intoarce la cursurile online. „Calendarul este fix, atunci pe…

- Situatia nu este buna nici in scoli. Sunt tot mai multe clase care se inchid din cauza cazurilor de COVID. Chiar si asa, Ministerul Educatiei insista si sustine raspicat ca scolile vor ramane deschise.

- Pasagerii care aveau bilete achiziționate de la compania respectiva s-au trezit cu zborurile anulate. Angajații au suspendat activitatea, nemulțumiți ca aceasta companie va ceda locul unui alt transportator, de stat, incepand cu data de 15 octombrie.Prin urmare, vor fi reduceri masive de personal. Cursele…

- Aproximativ 30 de pasageri care urmau sa decoleze, joi dimineața, catre Valencia cu cursa Wizz Air nu au putut sa se mai urce in avion, dupa ce, susțin oamenii, poarta de imbarcare s-a inchis in fața lor. Oamenii acuza ca au stat la cozi interminabile, dupa ce compania a schimbat procedura de check-in…