Lufthansa elimină 33.000 de zboruri din programul său de iarnă, din cauza Omicron ”De la mijlocul lunii ianuarie pana in februarie, observam o scadere brusca a rezervarilor”, a declarat acesta joi, adaugand ca 33.000 de zboruri echivaleaza cu aproximativ 10% din planul sau de zbor. Lufthansa simte mai ales absenta pasagerilor din Germania, Austria, Elvetia si Belgia, care sunt afectati deosebit de puternic de pandemie, a spus Spohr. El a aratat ca operatorul aerian german ar fi redus si mai multe zboruri in ianuarie din cauza cererii slabe, daca nu ar fi trebuit sa respecte reglementarile Uniunii Europene privind utilizarea sloturilor. ”Trebuie sa operam 18.000 de zboruri suplimentare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

