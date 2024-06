Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, Vlady Cnejevici, Teo Boar și Dorin Andone – membrii formației Trupa cu Valoare Adaugata – au susținut un spectacol plin de culoare pe malul Begai, la Porto Arte, unde sub genericul Sunt un frate tanar au readus in memoria publicului cantecele și poeziile interpretate de Florian “Moțu”…

- The Livingroom, un concept nou de studio de fotografie vine cu a doua ediție la Timișoara, in perioada 13-26 mai. Prima ediție a proiectului a avut loc in noiembrie 2023, in halele Faber. Proiectul reprezinta un studio pop-up de fotografie inedit, care combina ședințele de fotografie profesioniste cu…

- Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche: „Pentru noi, deschiderea punctului de frontiera cu Ungaria este un vis implinit”. Executivul a decis, in ședința desfașurata la Timișoara, deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei cu Ungaria, in Timiș, la Beba Veche, acesta urmand...

- Incident tragic la un targ international de tatuaje deschis in acest weekend la Timisoara. Unui tanar de 23 de ani i s-a facut brusc rau... The post Un timișorean a murit in timpul unei ședințe de tatuaj. Angajații și-au vazut de treaba in continuare, nestingheriți de prezența trupului neinsuflețit…

- Moment incredibil in Timișoara! Sala de sport a legendarului culturist Florin Teodorescu se inchide. Aceasta funcționa in Sala Olimpia de extrem de mulți ani, insa acum șase ani contractul de inchiriere cu primaria a expirat. Administrația Robu a refuzat sa il prelungeasca, la fel a facut și administrația…

- Timisoara are parte de o saptamana in care doua dintre echipele importante, CFR la futsal si SCM USV la rugby joaca cu trofeuri pe masa. Primii intra in arena baietii de la fotbal in sala, iar rugbistii au meci in weekend. La Final Four-ul stagiunii 2023-2024 a Cupei Romaniei, participa deținatoarea…

- Dupa mai multe incercari, iata, instrumentistul și compozitorul Ioan Popovici reușește, in sfarșit, sa readuca in prim plan una dintre cele mai indragite și promițatoare trupe rock din Timișoara, și anume, Flare. In acest sens, cunoscutul chitarist timișorean Ioan Popovici, care de asemenea a facut…

- Formațiile timișorene Sonatic și Dubla 3 vor susține recitaluri in cadrul unui eveniment dedicat melomanilor indragostiți de rock care va avea loc joi 21 martie, de la ora 20, la Pixel, in Timișoara. Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie 2005, dar a fost nevoie sa mai treaca doi ani…