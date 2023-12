Lufthansa a comandat 80 de avioane de la Boeing şi Airbus, pentru 9 miliarde de dolari Acordul prevede ca 40 de avioane Boeing 737 Max 8 si 40 de avioane Airbus A220-300 sa fie livrate in perioada 2026-2032. De asemenea, acordul include 60 de optiuni de achizitie viitoare pentru avioane Max 8, 20 de optiuni pentru A220, precum si 40 de optiuni pentru Airbus A320. Comanda este prima achizitie de avioane Boeing cu corp ingust efectuata de Lufthansa in aproximativ 30 de ani, precum si prima achizitie a modelului 737 Max. Compania aeriana a fost client de lansare pentru o versiune mai veche a Boeing 737, la sfarsitul anilor 1960, dar a mentinut o flota cu avioane Airbus cu un singur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

